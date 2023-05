Bayern Munich : Benjamin Pavard a toute l’Europe à ses pieds

La suite après cette publicité

La tendance était déjà à un départ depuis quelques mois. Benjamin Pavard avait déjà transmis l’hiver dernier ses envies d’ailleurs à sa direction. Si le défenseur était finalement resté en Bavière, la tendance se confirme à nouveau cet été. Il souhaite quitter le Bayern Munich et connaître un nouveau challenge dans sa carrière, lui qui a déjà 27 ans et 4 saisons dans les pattes avec son club, et toujours un an de contrat. La balle est désormais dans le camp du champion d’Allemagne.

La direction a toujours souhaité conserver son champion du monde 2018 et veut encore une fois le prolonger. Mais ça n’est pas du tout l’intention du joueur. Il va falloir se résoudre à une vente cet été, sous peine de le voir partir libre dans un an. L’échec serait alors encore plus grand pour un club dont la gestion a toujours été soulignée. Pavard est plus de cela un pilier du club, quelle que soit l’identité de l’entraîneur. Cette saison encore il a participé à 43 matchs (7 buts, 1 passe décisive).

À lire

JT Foot Mercato : tout le monde veut quitter le Bayern Munich

Pavard a l’embarras du choix

Sa polyvalence est également un atout. Autant de qualités remarquées chez les meilleurs clubs d’Europe. Car à la question, «partir mais pour aller où ?», la réponse est presque toute trouvée. C’est bien simple les tout meilleurs clubs européens sont sur ses traces. D’après les informations de Kicker, l’Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool se sont penchés sur son dossier. Les trois derniers cités ont même pris des renseignements sur son cas.

La suite après cette publicité

Quant à l’Inter et au Barça, ce sont des vieilles pistes. Les Blaugranas sont des interessés de longue date mais l’heure est plutôt aux économies en Catalogne afin d’attirer Lionel Messi. Le club italien a lui été cité cet hiver sans que l’affaire n’aille au bout. Cette fois la donne est différente. La saison s’est terminée. Le Bayern Munich, qui a vécu un exercice éprouvant comme rarement ces dernières années, est à l’heure des choix, alors que de nombreux cadres de l’équipe veulent partir ou sont invités au départ. Pavard ne fait pas exception.