JT Foot Mercato : tout le monde veut quitter le Bayern Munich

Hakimi veut quitter le PSG !

Achraf Hakimi était l’une des recrues phares du mercato estival 2021 du Paris Saint-Germain. Arraché à l’Inter en échange de 60 M€, l’international marocain était censé mettre un terme aux carences franciliennes au poste de latéral droit. Manque de bol, il voudrait déjà partir.

Depuis son implication dans une affaire de viol présumé, Hakimi peine à retrouver le sourire. Dernièrement, des rumeurs indiquaient même que le PSG ne serait pas contre un départ en cas de belle offre. Si nous vous avions révélé que Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas entendre parler d’un départ, aujourd’hui, Mundo Deportivo lâche une nouvelle bombe sur ce dossier. Le média espagnol affirme qu’Achraf Hakimi souhaite quitter Paris. Le Marocain ne se sentirait plus à l’aise dans la capitale et son affaire judiciaire n’arrange pas les choses. Hakimi voudrait changer de cadre pour repartir du bon pied. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2026 et un salaire mensuel brut estimé à plus de 1 M€, ce ne sera pas facile pour trouver un point de chute.

La fuite de Bavière !

Au Bayern Munich, de nombreux joueurs ont décidé de quitter le club ou vont être invités à partir cet été. Prêté avec option d’achat au Bayern Munich cet hiver, João Cancelo avait tout pour réussir en Bavière. Mais l’union avec l’écurie allemande n’a pas été à la hauteur des attentes de chacune des parties. Ce lundi, Sky Sports Allemagne assure que le joueur ne restera pas l’an prochain à Munich. C’est le club qui a confirmé l’information à la publication allemande. Son option de 70 M€ ne sera pas levée. Cancelo, qui appartient à Manchester City, pourrait rejoindre le FC Barcelone. Toujours selon ce média allemand, Benjamin Pavard veut plier bagage. L’international français a signalé au club bavarois son intention de quitter le club cet été. Pour rappel, son contrat se termine en juin 2024. Pourtant, la direction munichoise souhaitait prolonger le défenseur central de 27 ans, mais s’est heurtée à ses demandes salariales jugées trop élevées. Sur ce coup aussi, le Barça est intéressé. Dans le couloir gauche, Alphonso Davies pourrait prendre la direction de l’Angleterre après 5 saisons en Allemagne. D’après Sky Sports, Manchester City est très intéressé par le profil du Canadien. Mais le champion de Premier League devra lutter contre le Real Madrid. La Casa Blanca aussi a des vues sur le latéral offensif pour remplacer Ferland Mendy. Le Bayern Munich pourrait également perdre Lucas Hernandez cet été au profit du PSG. C’est le récent départ du directeur sportif, Hasan Salihamidžić qui facilite ces départs. L’ex-dirigeant travaillait sur les prolongations d’Hernandez et de Davies, tous les deux en fin de contrat en juin 2024.

Les officiels du jour !

En fin de contrat en juin prochain avec le TFC, Branco van den Boomen ne prolongera donc pas son aventure toulousaine et fait officiellement son retour dans un club où il n’avait pas réussi à percer chez les jeunes : l’Ajax Amsterdam. Comme annoncé par le club, le milieu de terrain néerlandais s’est engagé librement et est désormais lié avec les Ajacides jusqu’en juin 2027. L’Ajax a aussi annoncé le départ d’Edwin Van der Sar. Directeur général du club depuis 2016, le légendaire gardien de Manchester United a décidé de démissionner, sûrement à cause de la saison catastrophique des Amstellodamois. Enfin, l’Eintracht Francfort lève l’option d’achat pour Éric Junior Dina Ebimbe. Arrivé l’été dernier en prêt en provenance du PSG, le Français s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec Francfort pour une somme avoisinant les 6,5 M€.