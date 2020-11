PSG : l'argument de Leonardo pour convaincre Neymar et Kylian Mbappé de rester

Un été encore, les vautours roderont autour du Parc des Princes. Et dès le mois de juin prochain, si la situation n'évolue pas, le Paris Saint-Germain risque vraiment de perdre au moins une de ses stars. Ou du moins, il n'aura pas vraiment le choix et devra vendre pour éviter un départ pour 0€. C'est simple, le contrat des deux joueurs expire en 2022, et pour l'instant, ni le Français ni le Brésilien n'ont prolongé le bail qui les lie au club de la capitale. Si l'ancien du FC Barcelone semble prêt à parapher un nouveau contrat, c'est moins évident pour le Bondynois.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid souhaite l'enrôler, et lui désire revêtir la tunique blanche. Et c'est vraisemblablement pour cet été que Florentino Pérez a prévu de sortir l'artillerie lourde. D'autant plus que, comme la majorité des grosses écuries européennes, le Paris Saint-Germain traverse des moments difficiles sur le point de vue financier, entre crise du coronavirus et soucis avec Mediapro. De leur côté, les Merengues ont plutôt bien géré la crise, parvenant rapidement à trouver des accords pour des baisses de salaires avec les joueurs et menant une politique d'austérité qui devrait les aider en vue de l'été prochain.

Le projet sportif parisien, le meilleur au monde ?

Pour autant, Leonardo ne compte pas rester les bras croisés, et comme l'explique Marca, il a un argument pour convaincre ses deux hommes clé de rester. La publication espagnole explique que le directeur sportif brésilien a fait savoir à ses joueurs que le PSG va être le club dominant des prochaines années en Europe, comme il l'a déjà dit publiquement. « Le PSG va être l'équipe des 5 prochaines années. Le foot, ce sont des cycles. Il y a des clubs qui ont eu des grands moments et vont avoir des difficultés maintenant. Messi et Cristiano, à cause de leur âge, partiront bientôt », a-t-il lancé récemment, dans des propos qui, selon le média ibérique, visaient clairement le duo Neymar-Mbappé.

Leonardo veut donc s'appuyer sur un projet sportif supérieur à ceux des autres équipes européennes, et tente par tous les moyens de faire comprendre au duo de stars qu'ils n'ont pas plus de chances de remporter la Ligue des Champions ou de s'offrir le Ballon d'Or en jouant dans un autre club. Reste donc à voir si tout ça suffira à convaincre ces deux ambitieux garçons...