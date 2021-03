Liga : l'Atlético perd des plumes face à Getafe

Après la victoire du Real Madrid un peu plus tôt dans la journée, l’Atlético devait prendre les trois points face à Getafe ce samedi soir à l’occasion de la 27ème journée de Liga pour garder son avance. Le leader se déplaçait sur la pelouse du 15ème pour tenter de prolonger sa série de trois matchs sans défaite.

En première période, aucune des deux équipes n’arrivait à ouvrir le score. 0-0 à la pause donc. En seconde période, Allan Nyom était expulsé à la 70e minute, mais même à onze contre dix, les Colchoneros ne parvenaient pas à mettre le but au fond des filets, malgré un poteau de Luis Suarez en fin de match. 0-0 score final. Match nul décevant pour Diego Simeone et ses hommes qui laissaient leurs voisins madrilènes revenir à 6 points au classement. Bonne opération en revanche pour les Azulones qui prenaient un point au leader. Un bon point dans la course au maintien mais qui ne permettait pas aux joueurs de José Bordalas de décoller de la 15ème place.

