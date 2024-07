Brest en discussion pour Ludovic Ajorque

Amputé de ses deux buteurs de la saison dernière, Steve Mounié (parti à Augsbourg) et Martin Satriano (reparti à l’Inter Milan), Brest n’a plus que le seul Jérémy Le Douaron dans l’axe qui a d’ailleurs marqué deux buts en deux matches amicaux. Insuffisant malgré tout pour aborder un été intense entre des matches amicaux de prestige (Juventus Turin notamment), une reprise explosive en L1 (réception de l’OM puis déplacement à Lens) avant de découvrir la Ligue des Champions en septembre. C’est donc peu dire que Grégory Lorenzi s’active pour renforcer son équipe.

Un attaquant bien connu de la Ligue 1 et auteur de 46 buts et de 17 passes décisives en 135 matches du championnat de France est proche d’arriver dans le Finistère. Selon nos informations, Brest négocie l’arrivée de Ludovic Ajorque, par ailleurs pisté par le LOSC, Saint-Étienne et le FC Nantes. L’ancien serial buteur de Strasbourg, sous contrat avec Mayence jusqu’en juin 2026, souhaite revenir en Ligue 1 et s’est montré réceptif au projet du Stade Brestois où il pourrait avoir un rôle d’envergure, sans doute plus qu’au LOSC par exemple. Un transfert estimé de l’ordre de 4 à 5 M€ est en cours de discussion entre les deux clubs.