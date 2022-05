adidas lance son Impossible Dream Pack

La marque aux trois bandes vient de sortir les nouveaux modèles de Predator et de X Speedflow. Deux paires de crampons incluses dans le Impossible Dream pack d'adidas.

Non, il n'y a pas que les maillots en cette période de fin de saison 2021-2022. Si plusieurs nouvelles tuniques domicile ont déjà été dévoilées par les équipementiers, comme pour le Real Madrid et la Juventus pour adidas, ou encore le Borussia Dortmund et le Stade Rennais pour PUMA, les crampons ont encore leur mot à dire en ce moment.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, la marque aux trois bandes a décidé de lancer, ce jeudi, son nouveau Impossible Dream Pack, contentant deux nouveaux modèles de chaussures. Il s'agit de la Predator et de la X Speedflow, la Copa Sense ayant exceptionnellement été mise à l'écart par adidas. Le tout dans un pack conçu à la fois pour l'Euro 2022 féminin ainsi que pour les hommes équipés par la marque allemande et disputant la finale de la Ligue des champions, comme Karim Benzema avec le Real Madrid.

Une Predator attirante

La Predator se présente sous un aspect plutôt séduisant grâce à un mélange de blanc cassé, de rouge vif et d'or métallique. Un look puisant certainement son inspiration dans les Champagne Predator Mania de 2002 et notamment portés par un certain David Beckham à l'époque.

Benzema aperçu avec la X

Concernant la X Speedflow, on retrouve un coloris original composé de noir, de rouge foncé et d'un or toujours métallique. Des couleurs ramenant à la saison des trophées. La partie noire traverse toute la chaussure à la verticale, de la fameuse partie "pointard" au talon, en passant par la tige.

Karim Benzema a déjà été aperçu avec la X à ses pieds lors d'un entraînement avec le Real Madrid ces derniers jours, lui qui disputera une nouvelle finale de C1, le 28 mai prochain contre Liverpool, au Stade de France.

En ce qui concerne l'aspect technique de ces deux nouvelles paires de crampons, les technologies utilisées par adidas sont les mêmes que celles composant les modèles précédents.

Ces deux nouvelles paires sont à retrouver sur Foot.fr et la livraison est offerte !