LOSC-PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Paris a le sourire. Ce dimanche, le PSG est allé s'imposer avec facilité sur la pelouse du champion de France en titre, le LOSC (5-1), en clôture de la 23ème journée de Ligue 1. Presnel Kimpembe, buteur et contraint de céder sa place après avoir reçu un coup au visage, n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de cette partie.

« Mon premier but en Ligue 1 ? Forcément, c'est un moment important, avec un bon match de l'équipe, il faut le préciser. On savait que c'était décisif aussi pour nous. On a enchaîné des contre-performances. C'était important pour nous de faire un bon match avec la manière, avec beaucoup de buts. On est très contents, on a bien défendu, même si on aurait préféré garder notre cage inviolée et prendre les trois points ce soir », a ainsi lâché l'international français au micro de Prime Video.