João Neves fait mieux que Lionel Messi

L’Observatoire du football (CIES) a dévoilé ce mercredi la liste des 50 meilleurs créateurs d’occasions du football mondial actuel, via un indice d’assistance. Elle est calculée sur une base de 100 en additionnant la fréquence des passes ayant amené à un but ou à une occasion franche, les passes effectuées vers le passeur décisif et les passes coupant la ligne défensive adverse réceptionnées par un coéquipier.

La suite après cette publicité

Recruté cet été par le Paris Saint-Germain en provenance du Benfica Lisbonne, João Neves totalise le meilleur score dans l’absolu (99,4 sur 100), juste devant Lionel Messi (Inter Miami - 98,2). Concernant les cinq grands championnats européens, Cole Palmer (Chelsea - 94,3), Romano Schmid (Werder Brême - 90.9) et Lamine Yamal (FC Barcelone - 90.3) sont derrière Neves. Pour ce qui est du classement des 60 autres championnats inclus dans l’analyse du CIES, deux Espagnols accompagnent Lionel Messi sur le podium : Iñigo Vicente (Racing de Santander - 94.4) et Riqui Puig (Los Angeles Galaxy - 94.0).