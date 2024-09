LdC: Luis Enrique évalue les chances du PSG de terminer dans le top 8

Interrogé par les journalistes après la victoire poussive du PSG face à Girona (1-0), Luis Enrique s’est félicité du résultat. «Commencer en gagnant est important quelles que soient la compétition et la catégorie», a ainsi lancé le technicien espagnol en conférence de presse. De quoi prédire un avenir radieux à ses hommes dans cette édition inédite 2024-2025 de la Ligue des Champions ? Rien est moins sûr…

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 PSG 3 1 1 1 0 0 1 0 27 Girona 0 1 -1 0 0 1 0 1

«Il est difficile pour moi d’évaluer si on finira dans les 8 premiers, car on a le pire calendrier. En revanche on a un enthousiasme et des envies comme tous les autres. Je ne peux pas faire des prédictions, je ne peux pas me comparer aux autres car il y a 36 équipes et autant de calendriers», a ainsi noté le coach de 54 ans. Pour rappel, le PSG se déplacera du côté de Londres le 1er octobre prochain pour y défier Arsenal.