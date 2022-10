L2 : Amiens et Le Havre s'imposent et suivent de près Bordeaux, Valenciennes et Caen au forceps face au Paris FC et à Niort

Après la victoire du solide leader bordelais contre Metz (2-0) en ouverture de cette 11ème journée de Ligue 2, le traditionnel multiplex de 19h reprenait ses droits. Et derrière Bordeaux, Amiens réussissait la belle performance de cette soirée. En effet, les Amiénois inversaient la tendance face à Dijon (2-1), à la suite de l'ouverture du score de Régis Gurtner le gardien et capitaine amiénois en faveur des Dijonnais (4e) puis d'un carton rouge contre son défenseur central Nicholas Opoku juste avant la pause (43e), grâce à Antoine Leautey sur pénalty (57e) et Gaël Kakuta en fin de rencontre (88e). De leur côté, les Havrais réalisaient aussi une très bonne performance en s'imposant à domicile face à Bastia (3-0) grâce à des réalisations de Gautier Lloris (23e), Quentin Cornette (33e) et Victor Lekhal (47e). Avec leur victoire respective, Amiens et Le Havre prennent la 2ème et la 3ème place du classement.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de la soirée, Valenciennes prenait le meilleur sur le Paris FC et s'imposait sur la plus petite des marges (1-0) par l'intermédiaire d'un but de Noah Diliberto (22e). Les parisiens et Kouadio-Yves Dabila écopaient même d'un carton rouge après la pause (56e). Caen s'imposait à domicile contre la lanterne rouge, Niort (1-0). L'unique réalisation de la rencontre était à mettre au crédit de Godson Kyeremeh au bout du temps additionnel de la première période (45e+5). Au milieu de tableau, Laval n'était pas loin de remonter un handicap de trois buts face à Grenoble après un début de match calamiteux (3-2). Enfin chez les mal-classés, Annecy allait s'imposer sur la pelouse de Guingamp grâce à une fin de rencontre étincelante (4-0), Quevilly-Rouen recevait et disposait de Nîmes (3-1) tandis que Pau et Rodez se quittaient dos à dos (2-2).

Les résultats complets du multiplex de 19 heures

Paris FC 0-1 Valenciennes : Diliberto (22e)

Le Havre 3-0 Bastia : Lloris (23e), Cornette (33e), Lekhal (47e)

Amiens 2-1 Dijon : Leautey (57e, s.p.), Kakuta (88e) / Gurtner (4e, c.s.c.)

Guingamp 0-4 Annecy : Sahi (36e), Testud (82e), Kashi (87e), Spano (90e+1)

Caen 1-0 Niort : Kyeremeh (45e+5)

Grenoble 3-2 Laval : Sanyang (3e), Gaspar (6e), Sanyang (10e) / Maggiotti (26e, s.p.), Seidou (44e)

Pau 2-2 Rodez : Ba (45e), Nguyen (86e) / Pembélé (50e), Ouammou (67e)

Quevilly-Rouen 3-1 Nîmes : Diedhiou (18e), Mafouta (45e, 56e) / Tchokounté (62e)