LdC : le groupe du Barça sans Leo Messi

Déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le Barça se déplace ce mercredi en Hongrie pour affronter Ferencvaros sans quelques éléments importants. Ronald Koeman a communiqué son groupe de joueurs dans lequel on ne retrouve pas Leo Messi.

L'entraîneur néerlandais a confié qu'il laissait l'Argentin au repos pour cette fois. Ter Stegen et Coutinho sont eux aussi absents alors que Clément Lenglet, victime d'une blessure à la cheville ce week-end, est lui bien présent. Les jeunes défenseurs centraux Mingueza et Araújo sont également du voyage et pourraient même débuter la rencontre.