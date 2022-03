Le président de la fédération italienne soutient Roberto Mancini

Ce jeudi soir, l'Italie s'est fait surprendre en demi-finale des barrages du Mondial par la Macédoine du Nord à la 92e minute sur une frappe de loin de Trajkowski. Pour la deuxième fois consécutive, l'Italie manquera donc la Coupe du Monde. Le président de la fédération italienne a réagi à cette défaite en zone mixte : «c'est malheureusement la loi du football et quand on fait partie du monde du sport, on doit accepter ces verdicts. Je suis désolé et je suis vraiment amer pour tous nos fans. Cependant, il reste la grande joie de cet été, mais aussi la grande amertume de cette défaite. Nous ne nous y attendions vraiment pas.»

Au micro de la Rai, Gabriel Gravina a ensuite tenu à conforter Roberto Mancini sur le banc de la Squadra Azzurra, si tant est que ce dernier souhaite continuer l'aventure : «j'espère qu'il continuera avec nous. Il a un engagement au niveau du projet et j'espère qu'il se débarrassera des problèmes de cette élimination, comme tous les autres Italiens, et qu'il restera à la tête de l'équipe nationale pour continuer notre travail. J'ai encore beaucoup d'énergie.»