OM - Metz : la réaction du buteur Faris Moumbagna

La crise ne s’arrête pas à l’OM. Après un nouveau nul concédé face à Metz et au sortir d’une réunion de crise (1-1), les Phocéens concèdent un cinquième match de suite sans la moindre victoire, et de plus, contre un adversaire qui joue le maintien. Alors forcément, les joueurs de Gattuso n’ont pas échappé aux sifflets et aux huées de la part du Vélodrome après ce mauvais résultat, mais le nouvel arrivant et buteur du soir, Faris Moumbagna (23 ans), s’est montré positif pour la suite.

«On a bien joué, on voulait faire un bon match, mais on prend qu’un point. Ce n’est pas mal, mais on ne voulait pas se contenter que d’un point. On voulait faire mieux. On a de la qualité, des bons joueurs, après, on était en infériorité numérique. On a tout donné pour marquer le deuxième but, mais on voulait encore plus donner. On doit garder cette envie-là pour les prochains matches», a-t-il expliqué sur Prime Video.