Ligue 1 : à dix contre onze, l’OM concède le nul contre Metz

La semaine aura été longue pour les Phocéens. Bousculés par une grosse réunion en interne, puis avec les groupes de supporters à la suite de la défaite chez l’Olympique Lyonnais, Gennaro Gattuso et sa troupe était attendue pour rebondir ce vendredi. En ouverture de la 21e journée, l’OM avait l’occasion de se ressaisir face à un FC Metz bien malade et sur sept défaites consécutives. Face à son public, l’OM montrait un bon visage avec deux premières occasions trop tendres (9e et 20e). Mais alors que tout allait bien, Gigot effectuait un plaquage sur Mikautadze et a ensuite été expulsé après intervention du VAR (30e). Il fallait alors jouer une heure à dix contre onze, mais la victoire semblait possible face à la faiblesse défensive des Grenats.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 16 Metz 17 21 -14 4 5 12 18 32

Après une première mi-temps houleuse, l’OM a semblé mieux après la pause et cela s’est confirmé grâce à un bon centre en retrait de Merlin pour l’autre recrue Moumbagna (1-0, 56e). Le plus dur paraissait alors fait, pourtant, il n’a fallu que dix minutes aux Messins pour revenir au score, grâce à Udol (1-1, 61e). Sans solution pour se procurer une occasion franche, l’OM se laissait endormir face à un bloc messin de plus en plus compact au fil de la partie. Décevants offensivement, les Phocéens concèdent donc un match nul encore inquiétant et un cinquième match de suite sans succès. L’OM est 7e de Ligue 1, avant un déplacement périlleux à Brest. Et pour le FC Metz ? Il s’agit d’un point précieux dans la course au maintien, mais les Grenats (16e) restent à deux points de l’OL.