Brest - PSV : les compositions officielles

Nouvel épisode européen pour Brest qui reçoit le PSV dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des Champions. Brillants depuis le début de cette campagne (11e avec 10 points) mais battus lors de la dernière journée à Barcelone (3-0), les Brestois sont attendus à la relance ce soir à domicile. En face, les joueurs d’Eindhoven sont en confiance dans cette compétition, ils ont remporté leurs deux derniers matchs. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Eric Roy opte pour un 5-4-1. Une compo défensive, un axe à trois Le Cardinal-Chardonnet-Ndiaye, Fernandes et Haidara sur les côtés. Au milieu, Del Castillo et Doumbia animeront les ailes, Magnetti et Camara dans le coeur du jeu. Enfin en attaque, Baldé tentera de peser sur l’arrière garde du PSV. En face, Peter Bosz aligne un 4-3-3. On remarque notamment la présence du Français Boscagli en défense et un trio offensif intéressant avec Lang, De Jong et Bakayoko.

Les compositions

Brest : Bizot - Fernandes, Le Cardinal, Chardonnet ©, Ndiaye, Haidara - Del Castillo, Camara, Magnetti, Doumbia - Baldé

PSV : Benitez - Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams - Saibari, Mauro Junior, Tillman - Bakayoko, De Jong ©, Lang