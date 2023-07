Liverpool pose 70M€ pour Dominik Szoboszlai !

La suite après cette publicité

Renforcer le milieu de terrain, tel était l’objectif des Reds. Après avoir vu Naby Keïta et James Milner partir librement au Werder Brême et à Brighton mais aussi Alex Oxlade-Chamberlain (libre), Arthur Melo (retour à la Juventus) et Fabio Carvalho (prêt au RB Leipzig) prendre la poudre d’escampette, cette zone du terrain se voyait délester de nombreux éléments. Certes, les Reds conservent des éléments intéressants dans ce secteur comme Fabinho, Stefan Bajcetic, Curtis Jones, Jordan Henderson ou encore Harvey Elliott mais il fallait impulser un nouveau souffle.

C’est dans cette optique qu’Alexis Mac Allister avait déjà rejoint les Scousers en provenance de Brighton contre un chèque moyennant 42 millions d’euros. Néanmoins, l’équipe de Jürgen Klopp ne voulait pas s’arrêter là. En concurrence avec Newcastle dans la course à la pépite hongroise Dominik Szoboszlai (22 ans), les pensionnaires d’Anfield Road ont su faire la différence. Pour ce faire, il a fallu être convaincant et proposer un joli chèque qui est estimé à environ 70 millions d’euros.

Un pur produit de Red Bull

Fier d’annoncer ce renfort de poids, Liverpool s’est fendu d’un communiqué sur son site : «Le Liverpool FC a finalisé la signature de Dominik Szoboszlai du RB Leipzig, sous réserve d’un permis de travail. Le milieu de terrain hongrois devient le deuxième nouvel ajout des Reds à la fenêtre estivale après avoir accepté les conditions et passé avec succès un examen médical, suivant les traces d’Alexis Mac Allister»

Polyvalent milieu offensif, capable d’évoluer sur les ailes (surtout à droite) et pouvant dépanner comme relayeur, Dominik Szoboszlai est déjà capitaine de la Hongrie (32 capes, 7 buts) qu’il a su qualifier pour l’Euro 2020. Grandissant au sein de la machine Red Bull que ce soit avec Salzbourg depuis 2017 puis avec le RB Leipzig depuis l’hiver 2021, il sort enfin de sa saison la plus accomplie avec les Saxons. Devenu le maître à jouer de sa formation, il compte 10 buts et 13 offrandes en 46 rencontres cette saison.