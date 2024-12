Premier League : le retour en grâce de Chelsea

Les supporters de Chelsea ont longtemps pris leur mal en patience. Après le rachat de Todd Boehly en 2022, le club londonien faisait davantage parler de lui pour ses dépenses sur le marché des transferts et la valse permanente de ses entraîneurs. Mais cette saison, c’est différent. Avant d’aller sur la pelouse de Tottenham, Chelsea occupe la deuxième position du classement de Premier League. Si Mauricio Pochettino a sa part de responsabilité, après la deuxième partie de saison dernière réussie, cette place est surtout due au bon travail fourni par Enzo Maresca.

Pourtant, l’ancien entraîneur de Leicester n’a pas connu l’arrivée la plus idoine à Chelsea. Avec plus d’une quarantaine de joueurs à sa disposition, Maresca s’est séparé, entre autres, de Lukaku, Sterling, Gallagher et Kepa, l’été dernier. S’il s’est permis quelques retouches, avec les arrivées de Pedro Neto, João Félix ou encore Jadon Sancho, l’ex-adjoint de Pep Guardiola a choisi de travailler avec une bonne partie des joueurs déjà présents la saison passée. Un choix payant, puisque certains joueurs - en difficulté par le passé - s’imposent désormais comme des éléments importants de son 4-2-3-1.

Une confiance totalement retrouvée

C’est le cas de Moisés Caïcedo, très critiqué la saison passée et qui forme aujourd’hui, avec Enzo Fernández, l’un des meilleurs milieux de Premier League. Alors que l’Argentin évolue plus haut et est plus décisif grâce à ses passes à l’intérieur et à ses buts, l’Équatorien reste bien placé pour le couvrir et récupérer le ballon, souvent de manière très agressive (3,2 tacles/match). Lorsqu’il est en jambes, Wesley Fofana enchaîne en défense aux côtés de Levi Colwill. Récemment tancé par Maresca pour sa contribution défensive, Noni Madueke a fait mieux que la saison précédente (5 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres) et montre que ses qualités de vitesse et de percussion peuvent lui permettre de rivaliser avec Neto et Sancho.

Quant à Cole Palmer et à Nicolas Jackson, aucun autre duo ne fait mieux en Premier League. Le milieu offensif anglais continue de marcher sur l’eau après un exercice 2023-2024 exceptionnel, pendant que l’avant-centre sénégalais est plus tueur devant le but. À eux deux, ils sont impliqués dans 26 des 31 buts inscrits par Chelsea cette saison. La meilleure attaque en championnat, rien que ça. Et en back-up, les Blues ne sont pas à plaindre : Nkunku, Félix, Mudryk, Dewsbury-Hall, Lavia, Disasi, Badiashile… Des joueurs plus titularisés en Conference League, mais qui réalisent de bonnes entrées lorsque Maresca fait appel à eux en PL. Une gestion qui peut sembler cruelle, mais qui porte ses fruits pour le moment (1er en UECL).

Un candidat sérieux au titre ?

En championnat, seuls Manchester City (0-2) et Liverpool (2-1) ont réussi à prendre le dessus face à Chelsea. Les Blues avaient par ailleurs montré un visage séduisant à Anfield, en restant fidèles à leur volonté de presser haut. Hormis ces deux revers, les Londoniens ont été convaincants contre West Ham, Brighton, Newcastle, Aston Villa et, plus récemment, Southampton. De quoi faire rêver leurs supporters. Et ça, Madueke en a conscience. « Ils peuvent s’enthousiasmer, c’est certain. Je suis arrivé à Chelsea, il y a quelques années, et ce n’était pas toujours comme ça. Ils devraient être très excités de savoir que nous ne levons pas le pied », avait-il déclaré pour Amazon Prime, après la victoire contre les Saints (1-5), ce mercredi.

Une réponse bien différente de celle d’Enzo Maresca, interrogé la veille en conférence de presse. « Nous ne sommes pas dans la course au titre, à mon avis. Chelsea sera l’une des équipes ou l’équipe qui dominera le football anglais dans les cinq à dix prochaines années. C’est ce que j’ai dit aux dirigeants, la première fois que je les ai rencontrés. Maintenant, ils ne m’ont pas demandé d’objectif, mais juste de construire quelque chose d’important pour les années à venir. Je pense que nous sommes dans la bonne direction. En termes d’objectifs personnels, je sais que de l’extérieur, vous avez du mal à y croire, mais je veux juste voir comment les joueurs peuvent s’améliorer. » Reste à voir si l’Italien changera d’avis en cas de victoire contre les Spurs, en fin d’après-midi…