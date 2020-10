Joao Mario retourne au Sporting CP

Envoyé un peu partout lors de ce mercato d'été et notamment au Paris Saint-Germain, Joao Mario, vous ne l'avez pas manqué, n'a pas rejoint l'Hexagone. Le milieu de terrain international portugais n'avait pas réussi à s'imposer à l'Inter Milan et avait été prêté à deux reprises (West Ham et au Lokomotiv Moscou). Il était promis à un transfert cet été et cela a été officialisé ce mardi.

En effet, Joao Mario retrouve son premier amour, le Sporting CP ! Il avait passé douze années au club avant de s'envoler, en 2016, pour l'Inter Milan. L'international portugais de 27 années (46 sélections pour 2 buts) va pouvoir donc retrouver la confiance dans son club de jeunesse. À un an de l'Euro, c'était une belle idée ! Il portera le numéro 17 lors de ce prêt d'une saison sans option d'achat.