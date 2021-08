OM : Ui-jo Hwang dans le viseur ?

La suite après cette publicité

Auteur d'un mercato estival très séduisant pour le moment, l'Olympique de Marseille n'en a pour autant pas fini avec ce marché des transferts. Comme nous vous le révélions en exclusivité ce mercredi, la direction phocéenne a encore du travail au niveau des ventes pour tenter de boucler l'arrivée de Pol Lirola. Et justement, alors que Nemanja Radonjic est notamment un candidat au départ, Dario Benedetto a lui déjà quitté la Canebière. Pas indispensable aux avant-postes, l'attaquant argentin a été prêté ce jeudi à Elche et il va falloir le remplacer.

Plusieurs noms sont alors sortis tels que Alexander Sorloth (RB Leipzig), Willian José (Real Sociedad) ou encore Ike Ugbo (Chelsea). Mais pour le moment, Pablo Longoria et ses équipes n'ont pas trouvé la perle rare et les pistes se multiplient puisqu'une nouvelle semble être explorée par les dirigeants. D'après les informations de notre confrère Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille s'intéresse désormais à Ui-jo Hwang qui évolue à Bordeaux depuis l'été 2019. Mieux, la formation phocéenne a déjà débuté les négociations avec les Girondins pour s'attacher les services du Sud-Coréen de 28 ans, qui était sur la pelouse de l'Orange Vélodrome dimanche soir côté bordelais (2-2, 2e journée de Ligue 1), et dont la valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros par Transfermarkt.