Le pilote Pierre Gasly nouveau co-actionnaire d’un club français

Dixième de National, Versailles ne compte que trois points d’avance sur Villefranche, 13e et première équipe relégable dans un championnat à cinq descentes à l’issue de cette saison. Le club des Yvelines va peut-être pouvoir prétendre à plus d’ambitions avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, bien connu dans le milieu du sport : Pierre Gasly.

Le pilote de Formule 1 est devenu co-actionnaire du FC Versailles avec l’actuel président Alexandre Mulliez. L’homme de 28 ans a expliqué à L’Équipe les raisons de cet investissement. «Le monde du foot me passionne, je suis tous les résultats. J’ai joué au foot quand j’étais petit», a-t-il confié, avant de se justifier sur le choix du FC Versailles. «Je cherchais depuis quelque temps à m’impliquer dans un projet ambitieux. Je regardais ce qui se passait dans ce monde-là et j’ai rencontré la famille Mulliez (…) On a des ambitions à moyen et long terme. À cinq dix et quinze ans. C’est un coup de coeur, mon deuxième après la course auto», a précisé Gasly pour le quotidien sportif.