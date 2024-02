Nigeria-Côte d’Ivoire : les compositions officielles

C’est enfin le jour tant attendu. Le Nigeria défie la Côte d’Ivoire ce dimanche à 21h lors de la finale de la CAN, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Toujours invaincus dans cette CAN et après avoir éliminé l’Afrique du Sud aux tirs au but (1-1; 4-2), les Super Eagles sont à la recherche d’une victoire dans cette compétition depuis 2013. De leur côté, les Ivoiriens, revenus d’entre les morts, peuvent s’imposer pour la troisième fois.

Les Éléphants vont jouer en 4--3-3 avec un milieu composé de Fofana, Seri et Kessié. Héros de la demi-finale Sébastien Haller est aligné en pointe aux côtés de Gradel et Adingra. Du côté des Super Eagles, Simon est mis sur le banc au profit de Chukwueze qui accompagnera l’inépuisable Osimhen et Lookman.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Sanusi, Onyeka, Iwobi, Aina – Chukwueze, Osimhen, Lookman.

Côte d’Ivoire : Fofana -Aurier, Koussounou, Ndicka, Konan - Fofana, Seri, Kessié - Adingra, Haller, Gradel.