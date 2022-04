Serie A : la Fiorentina enfonce Venise

Toujours dans la course à la Ligue Europa, la Fiorentina a fait le boulot et s'est imposé contre Venise lors de la 33ème journée de Serie A.

Lucas Torreira a inscrit l'unique but de la rencontre en première période, permettant à la Viola de remonter à la sixième place avant un déplacement sur la pelouse de Salernitana. En revanche, Venise est 18e et s'enfonce dans la zone de relégation et concède un septième revers consécutif avant de recevoir l'Atalanta.