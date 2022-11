EdF, CdM 2022 : Didier Deschamps assure que Karim Benzema ne sera pas remplacé

La suite après cette publicité

Encore un nouveau coup dur pour les Bleus. À l'approche du premier match contre l'Australie, Karim Benzema s'est blessé et est forfait pour toute la Coupe du monde. Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a réagi à la blessure de son attaquant et a assuré qu'il ne serait pas remplacé par un autre joueur.

«C'est un gros coup dur, il avait tout fait pour être là et était en séance. Sur un geste anodin, l'autre jambe est devant. Il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé une lésion trop importante par rapport aux exigences qui nous attendent. Non, il ne sera pas remplacé», a expliqué le sélectionneur des Bleus.