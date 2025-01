Ligue des Champions, PSG : la réaction de Luis Enrique face au piège brestois

Le Paris Saint-Germain affrontera Brest lors des barrages de la Ligue des Champions. Les dates exactes de la double confrontation ne seront connues que ce soir, mais ce qui est certain, c’est que le SB29 recevra à l’aller et se déplacera au Parc des Princes une semaine plus tard. Hasard du calendrier, Franciliens et Bretons ne vont pas se quitter durant les trois prochaines semaines. Demain, les Rouge et Bleu se rendront à Francis-Le Blé pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, avant les deux matches du barrage.

La rencontre de demain peut-elle servir à préparer le double choc de C1 ? Après la réaction bretonne, ce fut au tour de Luis Enrique d’être interrogé. « On doit penser que ce sont différentes compétitions. Ça n’a rien à voir entre la L1 et la Ligue des Champions. Ce sera difficile parce que Brest est une équipe de haut niveau. (Pour demain) pour nous et pour eux, c’est un concentré de compétitions avec peu de jours de repos. On doit essayer d’avoir les meilleures sensations. Je pense qu’on est prêt parce qu’on a cette confiance, mais ce sera difficile », a-t-il confié en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Brest est une grande équipe qui travaille très bien»

« Ce qui est bien de jouer contre les équipes françaises, c’est qu’il y aura une équipe française en huitième. Il faut voir le côté positif. La L1 couronne l’équipe qui finit première. En Ligue des Champions, il faut être bon dans les deux matches, et les détails sont importants. J’aimerais souligner que la plupart des gens ne valorisent pas le championnat français, mais il y a quatre équipes françaises, dont trois en barrage. C’est une donnée qu’il faudrait souligner ». Enfin, le technicien espagnol a eu un mot sur les Brestois. Et sans surprise, Luis Enrique s’attend à un duel féroce.

« Le plus innovant, c’est de joueur à Guingamp. On va jouer à Roudourou, après Brest est une grande équipe qui travaille très bien. Cette saison est la meilleure au niveau de son rendement. C’est une équipe qui fait très bien ce qu’elle veut faire. Il y a de grandes possibilités devant, c’est une équipe compliquée, c’est pour ça qu’elle est là où elle est. Comme je l’ai déjà dit, on peut payer cher une erreur sur un des deux matches. Demain, c’est un autre scénario. » Une chose est sûre : avec Luis Enrique, les joueurs du PSG ne feront pas de sentiment de supériorité dans deux semaines face aux Bretons.

