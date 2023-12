MU : Jadon Sancho fait scandale en Angleterre

Au fond du fond du placard. En conflit direct avec Erik ten Hag, Jadon Sancho est depuis plusieurs mois écarté de l’effectif des Red Devils. Pire, il n’a plus joué en Premier League depuis août dernier et ne semble pas vraiment prêt à enterrer la hache de guerre avec l’entraîneur néerlandais. Hors de la rotation, l’ancienne pépite du Borussia Dortmund en profite donc pour sortir et prendre du bon temps. Et ça ne devrait pas ravir Manchester United.

La suite après cette publicité

Et pour cause, Jadon Sancho a récemment été aperçu en soirée, aux côtés de Cocainna, une chanteuse nigériane suivie par presque 500 000 followers sur Instagram notamment. L’Anglais, qui touche environ 300 000 euros par semaine, n’a pas l’air de regretter son manque de temps de jeu au vu de ses nombreuses apparitions en boites de nuit. Une attitude qui ne passe pas vraiment en Angleterre…