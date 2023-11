L’Équipe de France et Kylian Mbappé ont choqué la planète !

Quelle soirée ! Les supporters des Bleus se sont régalés hier devant leur télévision ou dans l’enceinte niçoise. La bande de Didier Deschamps et Kylian Mbappé a roulé sur Gibraltar à Nice, avec un succès 14-0. Certes, ce n’était pas un cador mondial en face, mais même face à des équipes de ce calibre, il est très rare de voir de si gros scores. Les Bleus ont tout simplement déroulé, avec un triplé de Kylian Mbappé notamment, son deuxième avec les Bleus. Le Bondynois a également atteint la barre des 300 buts depuis le début de sa carrière.

La suite après cette publicité

Les Tricolores ont aussi battu leur record de but dans un seul match, qui datait de 1995 et ce 10-0 contre l’Azerbaïdjan. Neuf joueurs différents ont marqué, et les Bleus en sont déjà à 27 buts pendant cette phase éliminatoire pour l’Euro. Pas mal pour une équipe et un coach dont l’animation offensive est souvent critiquée ! Et partout dans le monde, les médias sont bluffés.

À lire

EdF : Warren Zaïre-Emery quitte le rassemblement

Mbappé a encore fait le tour du monde

« Triomphe historique face à Gibraltar avec un hat-trick de Mbappé. La sélection française de Deschamps continue d’enregistrer des records. […] Ce fut une exhibition. Mbappé, capitaine, a été le leader et a inscrit un hat-trick », explique ainsi le journal espagnol Marca, qui suit logiquement de très près ce que fait la star parisienne convoitée par le Real Madrid. « La sélection française n’a eu aucune pitié avec Gibraltar. […] Mbappé, presque en marchant, a inscrit un hat-trick », lance pour sa part AS.

La suite après cette publicité

« La France a montré ses muscles en vue de l’Euro 2024 en frappant Gibraltar de 14 buts, lors d’une démonstration époustouflante de l’équipe de Didier Deschamps, qui a remporté sa plus grande victoire de tous les temps », écrit le Daily Mail en Angleterre. Nos voisins italiens sont aussi épatés, à l’image de la Gazetta dello Sport : « la France bat un record pour l’histoire. L’équipe nationale de Deschamps s’est débarrassée de Gibraltar en inscrivant 14 buts. Un record. C’est le plus gros résultat de l’histoire des Bleus et des éliminatoires européens. Des buts « italiens » de Rabiot, Marcus Thuram et Olivier Giroud, auteur d’un doublé ». En Argentine, on évoque avec ironie « un match équilibré » dans Olé. « Le gouffre entre les cadors européens et les pays faibles est énorme. La France n’a eu aucune pitié, elle a continué de pousser sur l’accélérateur et a obtenu le résultat le plus écrasant de son histoire. La star du match ? Kylian Mbappé », peut-on lire dans le journal. Un match qui restera dans les mémoires !