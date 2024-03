Kylian Mbappé attaque Mohamed Henni en justice !

Le nom de Mohamed Henni est probablement connu de tous les fans de foot, et surtout de ceux de l’OM. Le célèbre influenceur marseillais a d’ailleurs récemment lancé une affaire de restauration rapide, dans laquelle il vend des burgers et des sandwichs. L’un des produits phares de la carte n’est autre qu’un burger appelé le Mbappé, avec une description dans laquelle on peut lire « pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé ». Ce qui n’a pas plu à l’entourage du joueur. La société KMA, qui exploite les droits dérivés du joueur et qui est gérée par la mère de l’attaquant Fayza Lamari, vient ainsi de mettre en demeure Mohamed Henni, l’obligeant à retirer le nom du joueur de ses produits, sous peine de procédures judiciaires.

« Je tiens à vous informer que l’utilisation du nom d’une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique. Or, le nom, l’image et, d’une manière générale, les attributs de la personnalité d’une personne ne peuvent être licitement utilisés sans son autorisation expresse. C’est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l’image de Monsieur Kylian Mbappé Lottin cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s’élève a minima à hauteur de la rémunération qu’elle aurait perçue si l’utilisation des attributs de Monsieur Kylian Mbappé Lottin avait été autorisée », indique notamment le communiqué du bureau d’avocats engagé par le clan Mbappé, publié par l’influenceur sur ses réseaux sociaux. Mohamed Henni est prévenu…