Al Nassr : Rudi Garcia s’enflamme après l’arrivée de CR7

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur d’Al Nassr en Arabie Saoudite. Le Portugais a signé un contrat de deux saisons, où il devient le joueur le mieux payé de l’histoire. Son nouvel entraîneur se nomme Rudi Garcia, qui a semblé particulièrement heureux lors de la conférence de presse de présentation de sa nouvelle recrue. «D’abord, je suis surpris par le nombre de personnes ici. D’habitude, il y a 3 ou 4 journalistes après les matchs» a d’abord plaisanté le technicien français, avant d’expliquer l’effet qu’entraîner le quintuple Ballon d’Or lui procurait.

«C’est une légende, un honneur pour moi, le club. Je suis sûr que le championnat saoudien va adorer ce joueur fantastique. C’est une véritable chance qu’il soit avec nous. C’est le joueur le plus facile à manager. Nous allons partager notre expérience. Je n’ai rien à lui apprendre. Nous voulons gagner, rien de plus. Oui, nous allons parler de plein de chose mais le plus important, c’est le terrain. Nous voulons jouer et gagner ici. Il est un exemple. Tout le monde sait ça. Mon objectif pour lui est qu’il soit heureux ici, qu’il soit content de jouer pour Al Nassr.» Les débuts de CR7 avec son nouveau club sont très attendus.

À lire

L’hallucinante explication de Cristiano Ronaldo sur le choix Al-Nassr