Serie A : la Juventus s’impose sur le fil face à l’Hellas Vérone

Au sortir d’un match nul entre Sassuolo et Bologne combiné à une victoire sur le fil du Torino face à Lecce, la 10e journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec une confrontation entre la Juventus Turin et l’Hellas Vérone. Grâce à sa victoire face à l’AC Milan lors de la journée précédente, la Vieille Dame a réaffirmé son statut de prétendant au titre. En cas de résultat favorable, la Juve pouvait prendre provisoirement la tête du classement. En parallèle, l’Hellas Vérone est dans le dur depuis plusieurs semaines et n’a plus gagné depuis le 26 août. Une victoire permettrait à la formation vénitienne de prendre ses distances avec la zone rouge. Les hommes de Massimiliano Allegri réalisaient une entame agressive et s’offraient l’opportunité de mener rapidement au score. À l’issue d’un magnifique enchaînement, Moïse Kean trompait la vigilance de Lorenzo Montipo d’une lourde frappe à l’extérieur de la surface, légèrement déviée par Dusan Vlahovic. Mais l’Italien voyait son but être annulé pour une position de hors-jeu initiale (13e).

Bis repetita en seconde période. À la réception d’un centre de Weston McKennie, l’ancien Parisien pensait enfin ouvrir le score mais son but était, à nouveau, refusé pour une faute commise au départ de l’action après consultation du VAR (53e). Loin de se laisser abattre, la Vieille Dame se montrait dangereuse par l’intermédiaire de Federico Chiesa or Lorenzo Montipo préservait les siens d’une belle claquette au-dessus de sa barre (64e). Quatre minutes plus tard, c’était au tour de Davide Faraoni de sauver les siens en repoussant sur sa ligne une nouvelle tentative de l’international italien (68e). Finalement, l’Hellas Vérone pliait à la dernière minute. En embuscade, Andrea Cambiaso propulsait un ballon gratté devant le gardien adverse pour permettre à la Juventus Turin de s’imposer sur le fil (1-0, 90e+7) et devenir le nouveau leader provisoire de la Serie A. De son côté, Vérone reste au contact de la zone de relégation, à la 16e place.