Droits TV : la LFP sort du silence dans l’affaire DAZN

Réunion d’urgence à la LFP. C’est en ces termes que Vincent Labrune a convoqué les présidents de clubs de Ligue 1 ce mercredi. La raison ? DAZN n’a réglé que la moitié de la 4e échéance de la saison, soit 35 M€, des droits TV du championnat de France. La seconde partie de ce montant a été placée sous séquestre d’après L’Équipe. Pour le diffuseur, c’est un important moyen de pression afin de revoir son contrat avec la ligue qu’elle juge responsable, tout comme les clubs, des mauvais chiffres en matière d’abonnements à sa plateforme de streaming. Les acteurs du foot français n’en feraient pas assez en matière de lutte contre le piratage notamment.

Alors qu’il espérait 1,5 million de fidèles, DAZN ne compterait que 500 000 abonnés. C’est pour cela que le diffuseur britannique multiplie les offres promotionnelles depuis le coup d’envoi de la saison. Mais pour les clubs aussi il y a grand danger puisque celui qui est considéré comme le "Netflix du sport" dispose d’une clause de sortie de son contrat s’il n’atteint pas le 1,5 million d’abonnements d’ici le 1er décembre 2025. Il faudrait alors trouver un nouveau diffuseur. Il s’agit ici d’une vraie menace pour les clubs français, très dépendants de l’argent récolté par les droits de diffusion. Nous n’en sommes pas encore là.

«La LFP a pris acte du refus infondé de DAZN d’honorer ses engagements financiers»

L’heure est grave tout de même. La LFP a d’ores et déjà organisé sa contre-attaque. On apprenait dans l’après-midi par L’Informé du lancement depuis vendredi dernier d’une procédure en référé contre DAZN devant le tribunal de commerce de Paris. La Ligue met en demeure le diffuseur de régler la totalité de cette 4e échéance de la saison relative aux droits TV au plus tard le 14 février prochain. Cette «action relative à un autre contrat» sera auditionnée par le tribunal ce vendredi matin. En attendant, c’est vers le conseil d’administration de cette fin d’après-midi que les regards se tournaient. La première prise de parole était particulièrement attendue.

Cette réunion ne s’annonçait pas joyeuse et la réaction officielle de la LFP le prouve. «La Ligue de Football Professionnel (LFP) a pris acte du refus infondé de DAZN d’honorer ses engagements financiers. La LFP respecte, pour sa part, scrupuleusement l’ensemble de ses engagements contractuels et mettra tout en œuvre pour faire valoir ses droits. La LFP a notamment décidé de saisir le juge des référés afin d’obtenir en urgence la condamnation de DAZN au paiement des sommes prévues au contrat et qu’il lui soit fait injonction d’exécuter l’ensemble de ses obligations contractuelles. La LFP entend défendre avec fermeté les intérêts des clubs professionnels français, tout en espérant une issue amiable à ce différend qu’elle espère temporaire», indique le communiqué publié par la Ligue.