OL : Moussa Niakhaté réagit à la banderole hostile des supporters

Ce jeudi, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont été accueillis au centre d’entraînement par une banderole hostile : « de la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium. » Des mots durs que le défenseur Moussa Niakhaté a acceptés sans sourciller. Le Sénégalais a d’ailleurs ajouté que les supporters ont eu raison de faire connaître leur mécontentement.

«Ils ont tout dit. On a fait la fierté cette saison où on a mal commencé. On a l’impression d’avoir vécu quatre vies cette saison, l’espérance de vie s’est réduite pour tout le mode. On revient de loin. "Honte", c’est normal. Les deux scénarios ne sont pas acceptables quand on joue pour l’OL. Quatre finales, c’est la vérité, si on gagne les quatre derniers matchs, on sera en Champions League. La banderole résume bien cette situation, j’en suis très content parce qu’il y a quatre finales, dont trois à domicile et on aura besoin d’eux», a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport.