Le PSG et la vie sans Mauricio Pochettino

Testé positif à la Covid-19 il y a une semaine, Mauricio Pochettino est à l'isolement. Pas l'idéal pour continuer à imprimer sa patte sur le Paris SG et son effectif, quelques semaines seulement après son intronisation. Présent ce jeudi en conférence de presse, son adjoint Jesus Pérez est revenu sur ces derniers jours forcément étranges, expliquant comment la présence de l'Argentin s'était faite sentir, et ce, malgré son absence physique.

«C'était une semaine étrange pour nous, sans Mauricio et sa présence. Il a supervisé l’organisation de la semaine, il a pu suivre l’entraînement en live grâce à l’installation vidéo du centre d’entraînement Ooredoo, on remercie le staff et les joueurs d’avoir mis l’intensité nécessaire pour que la semaine de travail se passe bien. (...) C’est bizarre sans lui depuis une semaine, c'est notre leader. Après, on travaille en cohésion et on sait quoi faire pour que l’entraînement soit de qualité, malgré tout, son aura manque. Son influence est totale, c’est une chose de préparer physiquement les joueurs pour le match, mais l’analyse des joueurs compte pour faire des changements de stratégie et d’hommes en cours de partie et pour gagner. Heureusement, on a pu communiquer avec lui pendant le match », a-t-il glissé.