Monaco : Thiago Scuro fait le point dans le dossier Mikautadze

Ce n’est un secret pour personne. Georges Mikautadze est dans le viseur de l’AS Monaco et de bien d’autres clubs, notamment en Ligue 1, la priorité du buteur géorgien. Ce dernier avait d’ailleurs affirmé il y a quelques semaines avoir fait son choix de rester en France, lui qui appartient au FC Metz. Sauf qu’il y a une forte concurrence et le joueur de 23 ans souhaite prendre son temps pour étudier toutes les possibilités qui s’offrent à lui, et éviter de revivre un épisode comme à l’Ajax l’été dernier. Thiago Scuro a fait le point auprès de L’Equipe sur les négociations entre l’ASM et l’attaquant. D’après le directeur général asémiste, la tendance est plutôt à l’optimisme mais il n’y a toujours pas d’accord entre les différentes parties.

«Le mercato ne fait que débuter. Il est encore très calme. On cherche effectivement un attaquant supplémentaire pour donner plus d’options à notre entraîneur. On a déjà deux très bons joueurs pour le poste (Folarin Balogun et Breel Embolo). On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible, assure le dirigeant brésilien. Toutes les négociations sont différentes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, les attentes des deux clubs, celles du joueur. Je peux dire que, oui, d’après ce que je ressens on a bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur. On espère parvenir à répondre aux attentes du FC Metz. Je suis en conversation directe avec son président. On espère une issue positive.»