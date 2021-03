Premier League : Manchester City écarte les Wolves de son chemin

En Angleterre, il n'y a plus trop de doutes sur l'identité du futur champion. Manchester City caracole en tête du championnat avec douze points d'avance sur son voisin Red Devil, et était, au coup d'envoi, sur une série de 20 victoires toutes compétitions confondues, ayant ainsi remporté toutes ses rencontres disputées en 2021. Ce match contre Wolverhampton, qui végète en milieu de tableau, n'avait donc pas forcément d'enjeu autre que de voir les troupes de Pep Guardiola nous régaler. Pour ce duel à l'accent portugais - ils étaient 8 sur la pelouse au coup d'envoi - le tacticien catalan misait sur un trio d'attaque composé de Mahrez, Jesus et Sterling, alors qu'Aymeric Laporte démarrait derrière.

La suite après cette publicité

Très vite, les Skyblues commençaient à imposer leur rythme et affichaient, sans surprise, des intentions très offensives. Dès la deuxième minute de jeu, après un service de Cancelo, Sterling était proche de marquer, mais Rui Patricio répondait présent. La domination mancunienne s'intensifiait, et forcément, l'ouverture du score n'allait pas se faire attendre. Sur un centre de Mahrez, décalé par Rodri, Leander Dendoncker expédiait le ballon au fond de ses buts en essayant de s'interposer devant Sterling (1-0, 15e). Les Wolves n'offraient pas non plus une énorme opposition, perdant énormément de ballons et ne parvenant pas à dépasser leur ligne médiane.

Wolverhampton n'aura pas fait illusion

Le rythme retombait d'ailleurs de façon conséquente, comme si les Citizens se contentaient de cette courte avance au tableau d'affichage. Juste avant la pause, Aymeric Laporte pensait avoir doublé la mise, mais le Français était hors jeu (44e). Derrière, Bernardo Silva s'offrait une double-occasion mais était d'abord dégoûté par Rui Patricio, puis, ne parvenait pas à cadrer (45e+2). Supérieurs dans tous les domaines du jeu, avec un très bon Rodri au milieu notamment, les hommes de Pep Guardiola vivaient une soirée plutôt tranquille. Au retour des vestiaires, les locaux continuaient de se balader sur le terrain et Rui Patricio évitait un but de De Bruyne (51e).

Le portier lusitanien récidivait, devant Mahrez cette fois (54e). Mais les Wolves commençaient peu à peu à sortir la tête de l'eau, et allaient surprendre le leader de la Premier League. Conor Coady se plaçait bien entre Rodri et Ruben Dias et faisait trembler les filets d'un bon coup de tête sur un coup franc de Moutinho (1-1, 61e). Gabriel Jesus était à deux doigts de remettre les siens devant, mais Rui Patricio s'interposait une nouvelle fois (65e). Les Citizens étaient cependant sonnés par cette égalisation, et les Loups commençaient à gagner en confiance... mais ils allaient vite être rattrapés par la réalité, à savoir le niveau exceptionnel de leur rival. Sterling était proche de marquer sur cette talonnade (74e), mais c'est finalement Gabriel Jesus qui signait le deuxième but, après un centre de Walker mal repoussé par la défense (2-1, 80e). Mahrez se mêlait à la fête dans le temps additionnel avec le troisième but, alors que Gabriel Jesus avait même le temps de s'offrir un doublé (4-1, 90e+3). Les Skyblues ont désormais 15 points d'avance sur United, même si les voisins de la ville ont un match de moins.