OM-PSG : de nombreux incidents survenus au Vélodrome

La suite après cette publicité

Le match nul entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0) a été marqué par plusieurs incidents, non seulement sur la pelouse du Vélodrome mais également aux abords de l'enceinte du boulevard Michelet. D'après les informations de BFM TV, neuf policiers ont été blessés à la suite des affrontements avec des supporters sur le parvis du stade, dont huit CRS avec des contusions et un commissaire victime de jets de pierre, qui a été directement transporté à l'hôpital. La chaîne de télévision ajoute que 21 personnes ont été interpelées et placées en garde à vue, dont le supporter qui s'est introduit sur la pelouse en pleine contre-attaque parisienne pour enlacer Lionel Messi lors de la deuxième période du Classique.

En plus des jets de projectiles sur les joueurs du PSG durant la rencontre, ces incidents pourraient bien faire sauter le retrait d'un point avec sursis écopé après le déplacement à Angers. Le capitaine de l'OM Dimitri Payet a regretté ces gestes après la rencontre : «j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM. Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vraies sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé.»