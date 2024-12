PL : la grosse opération de Fulham face à Brighton

Dans le cadre de la 14e journée de Premier League, Fulham accueillait Brighton ce jeudi soir à Craven Cottage. Douzièmes au coup d’envoi, les Cottagers débutaient idéalement cette rencontre et prenaient l’avantage grâce à une réalisation d’Alex Iwobi (1-0, 4e). Devant à la pause, Fulham se faisait rejoindre au retour des vestiaires. Référence à son poste, Carlos Baleba relançait les Seagulls peu avant l’heure de jeu (1-1, 56e).

Et alors que le score semblait se diriger vers un match nul, les locaux forçaient la décision, d’abord par un but contre son camp de O’Riley (2-1, 79e), puis par le doublé d’Iwobi, auteur d’une réalisation pleine de finesse (3-1, 87e). Les Cottagers s’imposent 3-1 contre ce concurrent direct au classement et effectuent un grand bond de 6 places au classement. Ils se retrouvent 6e, à une petite longueur de leur victime du soir, 5e.