Le Real Madrid veut le nouveau Pedri

Cette semaine, la presse ibérique a révélé que le Real Madrid souhaitait hispaniser un peu plus son effectif. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu compte donc recruter au pays. Ce vendredi, AS explique d’ailleurs que les Merengues veulent mettre la main sur Aarón Martín, jeune talent de 17 ans qui évolue à Tenerife en Liga Hypermotion.

La suite après cette publicité

Auteur de 8 rencontres cette saison (1 but et 1 assist), le jeune milieu est une priorité pour la Casa Blanca, qui veut l’inclure au sein du Castilla et à plus long-terme dans son équipe fanion. Pour se l’offrir, il faudra mettre au minimum 2 M€ sur la table. Mais les enchères risquent de grimper pour celui qui est considéré comme "le nouveau Pedri". En effet, Séville s’est aussi penché sur son cas.