Chelsea : la position de Thomas Tuchel après la déclaration de Roman Abramovich

Après la défaite en finale de la Carabao Cup dimanche face à Liverpool, le coach de Chelsea Thomas Tuchel a réagi à la déclaration du propriétaire des Blues, le Russe Roman Abramovich qui a annoncé qu'il allait confier la gestion du club à sa fondation caritative en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

La suite après cette publicité

« Je pense que cela ne changera rien pour moi au quotidien» a expliqué le technicien allemand avant d'ajouter : « je suis en contact étroit avec Marina Granovskaia et Petr Cech pour diriger l'équipe première, apporter ma contribution, m'en occuper et donner le meilleur de moi-même pour gagner des matchs de football. Cela ne change pas et je ne pense pas que cela changera avec les nouvelles d'hier » a déclaré Thomas Tuchel après la rencontre aux médias.