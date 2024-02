Real : Brahim Díaz bientôt de retour en sélection ?

Brahim Diaz (24 ans) n’a été sélectionné qu’une seule fois en équipe première espagnole (en 2021). L’ailier du Real Madrid enchaîne les bonnes performances avec son club ce qui pourrait le voir revenir avec la Roja de Luis de la Fuente. Un entraîneur d’ailleurs qu’il connaît bien puisqu’il a déjà sélectionné Brahim Diaz dans les catégories jeunes. Relevo a récemment annoncé que l’ailier figurait sur la pré-liste du sélectionneur. Ce que Luis de la Fuente ne dément pas.

Présent hier lors du tirage au sort de la Ligue des nations, l’entraîneur de la Roja a été sollicité sur le sujet : « Il a toutes les options, comme il l’a eu jusqu’à présent. Il n’a jamais été séparé des options d’être dans l’équipe nationale. C’est un très bon joueur que je connais très bien. Il est très apprécié dans son club, dans cette maison, à la Fédération Royale Espagnole de Football et par moi. Ce que je souhaite, c’est que lui et les autres footballeurs continuent à élever ce niveau, car c’est très bien pour eux, pour leur club et pour l’équipe nationale. »