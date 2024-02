Real Madrid : Brahim Diaz continue de régaler

En début de saison, lorsque les observateurs analysaient l’effectif madrilène, beaucoup d’entre eux le trouvaient un peu limité. Dans le secteur offensif du moins, surtout quantitativement parlant, puisque Carlo Ancelotti ne possédait pas - et ne possède toujours pas - énormément d’éléments sur le banc de touche. Il faut dire que si on compare avec d’autres cadors européens comme Manchester City ou le Bayern Munich, le tacticien italien n’a pas énormément de pièces de rechange devant.

Brahim Diaz répond présent

Mais maintenant que la saison est bien entamée, on peut dire que les rares éléments secondaires de Carlo Ancelotti font plus que répondre présent. Joselu a déjà inscrit 13 buts toutes compétitions confondues, alors que Brahim Diaz (24 ans) est lui aussi très performant lorsqu’il a sa chance. Face à l’Atlético de Madrid dimanche soir, Carlo Ancelotti a fait le choix fort de le titulariser devant en l’absence de Vinicius Junior.

Un choix payant. En plus d’avoir marqué le seul but de son équipe, l’ancien de Manchester City et de l’AC Milan a été brillant. Sur chaque prise de balle, il a créé du danger dans les derniers mètres et a réalisé de jolis gestes techniques, faisant étalage de tout son talent et de sa qualité extraordinaire balle au pied. Il est sorti à vingt minutes de la fin, ovationné par le Santiago Bernabéu… Et ce changement a même valu certaines critiques à Carlo Ancelotti, puisque de nombreux fans Madrilènes auraient voulu le voir terminer la rencontre.

L’Espagne se frotte les mains

« Brahim, un remplaçant qui sent le titulaire », peut-on lire dans AS. Le journal explique qu’il a été le joueur le plus différentiel devant. « Brahim a inversé une situation qui lui était assez défavorable en début d’été. Son arrivée ne semblait pas susciter énormément d’enthousiasme au sein du staff, et tout ce qu’il joue, il l’a mérité. Il a gagné de la confiance et son niveau s’est amélioré de façon exponentielle. Il donne la sensation de pouvoir être titulaire dans un des clubs où la concurrence est la plus rude au monde », lit-on dans le journal madrilène.

Clairement, Brahim Diaz est passé de joueur servant à faire le nombre et à faire tourner dans des matchs sans importance à joueur de garanties, sur qui Carlo Ancelotti peut s’appuyer même face aux meilleurs adversaires. Celui qui a disputé 18 rencontres de Liga (10 en tant que titulaires) est aussi un sérieux candidat à une place à l’Euro 2024 avec la sélection espagnole, même si le Maroc rêve toujours de le convaincre. Brahim Diaz va donc devoir faire un choix et forcément, il fera des malheureux…