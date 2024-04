Ligue 1 : Brest s’impose face à Metz au terme d’un match fou !

Brest et Metz ont proposé un match spectaculaire ce dimanche. Les deux équipes se sont affrontées en début d’après-midi, et ont offert un scénario rocambolesque aux spectateurs du stade Francis-Le Blé. Alors que les Bretons menaient assez largement 4-1 à moins de vingt minutes de la fin du match, les Messins sont revenus à 4-3 grâce à deux buts de Mikautaudze (74e, 80e), sans pouvoir aller chercher le point du match nul pour autant (4-3). Pourtant, tout avait bien commencé pour les Grenats, avec l’ouverture du score de Traoré (6e). Mais Chardonnet (12e), puis Doumbia (30e), Mounié (38e) et Satriano (60e) ont sonné la révolte pour les locaux.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Brest 53 28 18 15 8 5 41 23 17 Metz 23 28 -20 6 5 17 28 48

Pensant que le match était plié, les Brestois ont relâché leur vigilance, et malgré un Marco Bizot appliqué, ils ont encaissé deux buts en l’espace de six minutes ensuite, bouleversant la fin de match. Mais ils ont tenu bon, pour compter trois nouveaux points à l’issue de ce week-end. Ce résultat fait les affaires du club du Finistère, deuxième de Ligue 1 avec 53 points, soit quatre de plus que le LOSC et Monaco, et dix de plus que Lens, cinquième. Brest se rapproche de la Ligue des Champions, alors qu’il ne reste que six journées à disputer. De son côté, Metz sort de ce match avec de l’amertume compte tenu du scénario cruel. Le club de la Moselle est 17e avec 23 points, à trois longueurs de Lorient 16e, et à cinq du FC Nantes, première équipe non relégable.