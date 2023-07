Mercato Stade Rennais : accord trouvé entre Lovro Majer et Wolfsbourg

Bruno Genesio a des problèmes de riche. Cet été, le technicien tricolore a un peu trop de milieux de terrain. Mais il pourrait perdre Lovro Majer, qui est plus que jamais sur le départ. C’était déjà le cas l’an dernier lorsque l’Atlético de Madrid avait pointé le bout de son nez. Mais les pensionnaires du Roazhon Park avaient fermé la porte. Un an plus tard, la donne est différente.

La suite après cette publicité

En effet, les Bretons sont ouverts à un départ. Il y a quelques jours, Florian Maurice a avoué qu’il avait été approché pour le Croate. «Oui, j’ai une offre pour Lovro Majer», a-t-il expliqué sans trop en dire sur le sujet. Mais nous sommes en mesure de vous donner un peu plus de détails concernant le dossier du joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais. Il y a quelques semaines déjà, nous vous avions expliqué que les Rennais espéraient récupérer 30 millions d’euros grâce à lui.

À lire

Aston Villa mène un mercato plus que séduisant !

Lovro Majer est déjà d’accord avec Wolfsbourg

Mais une offre inférieure, d’environ 25 millions d’euros, pourrait convaincre le SRFC. Nous vous avions aussi dressé la liste de ses prétendants, à savoir l’Inter Milan, le Bayer Leverkusen et Wolfsbourg. Et c’est ce sont les Loups qui ont dégainé pour s’attacher les services de Majer. Selon nos informations, l’écurie allemande a formulé une troisième proposition pour le footballeur âgé de 25 ans. Celle-ci s’élève à 20 millions d’euros, plus des bonus dont le montant n’a pas filtré.

La suite après cette publicité

Cela risque de ne pas être suffisant pour convaincre Florian Maurice, qui attend un peu plus d’argent. Wolfsbourg risque donc de revoir sa copie. En revanche, l’écurie allemande a déjà bien avancé avec le joueur. Celui-ci est tombé d’accord avec Wolfsbourg. Le chemin est donc encore long, mais un premier pas important a été fait. Il reste désormais à faire un pas de géant en direction de Rennes.