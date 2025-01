Ligue 2 : Guingamp tient Dunkerque en respect, Pau ralentit Metz

Dunkerque n’a pas vraiment profité du faux pas à domicile hier du PFC contre Martigues. Il faut dire que le déplacement à Guingamp sous la pluie et par un temps glacial ne s’annonçait pas simple. La première période fut à la hauteur de cette météo : maussade et triste. Les événements se sont un peu excités en seconde période avec l’ouverture du score signée Bardelli au terme d’un temps fort dunkerquois (0-1, 56e). L’avantage fut de courte durée puisque l’EAG a rapidement égalisé par Ghrieb (1-1, 59e), ancien de la maison USLD.

Le problème de ce match nul (1-1), c’est que les deux équipes n’avancent pas beaucoup. Guingamp reste 6e et pleinement engagé dans la course aux play-offs, tandis que Dunkerque passe devant le PFC pour un point et prend la 2e place. Dans l’autre rencontre disputée en simultanée, Metz a manqué le coche pour la réception de Pau (0-0). Les Grenats ont pourtant eu de nombreuses opportunités mais se sont heurtés à un manque de réalisme et un excellent Bingourou Kamara dans le but palois. Ils occupent la 4e place à une longueur du podium.

Les résultats des matchs de 14h :

Metz 0 - 0 Pau

Guingamp 1 - 1 Dunkerque : Ghrieb (59) ; Bardelli (56e)