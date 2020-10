Rodrygo refuse les comparaisons avec Neymar et Robinho

Ailier droit brésilien débutant à Santos avant de rejoindre un grand club espagnol, Rodrygo Goes a vite été comparé à Robinho et Neymar Jr. Le joueur de 19 ans qui évolue au Real Madrid est revenu sur ce sujet peu après avoir évolué contre la Bolivie avec la sélection brésilienne comme le rapporte AS.

«Dès le début de ma carrière à Santos, des comparaisons ont été faites avec Neymar et avec Robinho. J'ai toujours voulu être Rodrygo, faire mon histoire. Ils ont déjà la leur. Je commence seulement. Il n'y a qu'un seul Neymar. Il n'y a qu'un seul Robinho. J'ai toujours essayé d'enlever ce poids et j'essaye d'être Rodrygo.»