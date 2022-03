PSG : Mauricio Pochettino craint l'absence de Mbappé contre Nice

La suite après cette publicité

Plus que quelques jours pour le PSG avant le 8e de finale retour face au Real Madrid mercredi prochain. Mais avant cela, le leader du championnat de France se déplace à Nice, chez le 3e, une équipe qui était allée chercher le nul au Parc des Princes en Ligue 1 (0-0) puis une qualification en Coupe de France (0-0, 6-5 aux t.a.b.). La tâche ne sera pas simple, surtout que Mauricio Pochettino devra se passer des services de son meilleur joueur : Kylian Mbappé, suspendu. Il faudra trouver une solution pour pallier l'absence du meilleur buteur parisien cette saison.

«On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde. L'aspect psychologique est important chez ses coéquipiers et chez l'adversaire. Mais on sait que cela peut arriver pendant la saison. L'important, c'est que le groupe croit en la force du collectif. On doit faire grandir cette notion que le groupe n'est pas fort grâce aux performances individuelles, mais plutôt grâce à cette force collective que l'on doit cultiver au-delà des absences sur blessures ou suspensions», a répondu Pochettino en conférence de presse.

