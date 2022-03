PSG : Achraf Hakimi forfait contre l'OGC Nice

Le PSG se déplace à Nice ce samedi avant de se rendre à Madrid mercredi à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Pour ces matchs, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur un effectif complet. En effet, Ander Herrera, blessé à l'oeil ne sera pas disponible pour la rencontre face aux Aiglons et sa présence dans le groupe pour le déplacement en Espagne dépend de l'évolution de sa blessure.

De son côté, Achraf Hakimi va également manquer la rencontre face au Gym puisque le Marocain, touché aux quadriceps la semaine dernière, n'a pas participé à l'entrainement collectif ce vendredi selon Le Parisien. Les bonnes nouvelles concernent Nuno Mendes, qui est remis de sa contusion au genou et qui postule pour une place dans le 11 face à Nice, mais également Leandro Paredes. L'Argentin, touché aux adducteurs, a participé au début de la séance collective et devrait avoir du temps de jeu ce week-end. Enfin, Sergio Ramos, toujours touché au mollet, est d'ores et déjà forfait pour les deux échéances. A noter que Kylian Mbappé est suspendu pour ce match de Championnat.