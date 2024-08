Pep Guardiola a choisi le remplaçant d’Erling Haaland

Julian Alvarez parti du côté de l’Atlético de Madrid, Manchester City se retrouve avec le seul Erling Haaland pour occuper son attaque. Rien de bien dramatique puisqu’il compte déjà 4 buts après 2 journées de Premier League. Alors que Kyogo Furuhgashi (Celtic Glasgow) a été évoqué comme possible arrivant, Manchester City ne semble pas se précipiter sur un autre attaquant.

En conférence de presse, Pep Guardiola a soumis une option et celle-ci est un autre norvégien : «Oscar Bobb peut jouer à ce poste parce qu’il est vraiment bon. Mais Erling Haaland est irremplaçable pour de nombreux aspects. Mais nous trouverons un moyen, quand il ne jouera pas pour des raisons de repos ou pour d’autres raisons, espérons-le, de continuer à être clinique et à bien jouer…» Seul problème, Oscar Bobb est actuellement blessé et son retour est attendu d’ici la fin d’année 2024.