Nouveau club pour Moussa Sissoko !

Du haut de ses 36 ans, Moussa Sisoko va découvrir un nouveau championnat. Le milieu de terrain tricolore aux 71 sélections avec les Bleus quitte ainsi l’Angleterre et Watford pour la Grèce, puisqu’il vient de signer à Panathinaikos comme l’ont annoncé les deux clubs unanimement en ce deadline day.

« Le Panathinaïkos FC annonce l’acquisition de Moussa Sissoko à Watford. Le milieu de terrain français a signé un contrat d’un an et demi et constitue la sixième arrivée en transfert hivernale à l’effectif », a ainsi annoncé le géant grec, actuellement quatrième de la Super League.