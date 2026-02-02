Menu Rechercher
Commenter
Officiel League Championship

Nouveau club pour Moussa Sissoko !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Moussa Sissoko @Maxppp

Du haut de ses 36 ans, Moussa Sisoko va découvrir un nouveau championnat. Le milieu de terrain tricolore aux 71 sélections avec les Bleus quitte ainsi l’Angleterre et Watford pour la Grèce, puisqu’il vient de signer à Panathinaikos comme l’ont annoncé les deux clubs unanimement en ce deadline day.

La suite après cette publicité
Watford Football Club
ℹ️ Moussa Sissoko has signed for Super League Greece side Panathinaikos.

All the best, Moussa 🐝
Voir sur X

« Le Panathinaïkos FC annonce l’acquisition de Moussa Sissoko à Watford. Le milieu de terrain français a signé un contrat d’un an et demi et constitue la sixième arrivée en transfert hivernale à l’effectif », a ainsi annoncé le géant grec, actuellement quatrième de la Super League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Championship
Super League
Watford
Panathinaikos
Moussa Sissoko

En savoir plus sur

League Championship League Championship
Super League Super League (Grèce)
Watford Logo Watford
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athènes
Moussa Sissoko Moussa Sissoko
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier