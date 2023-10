Barça - Real : la déception de Marc-André ter Stegen après la défaite

Interrogé au micro de DAZN quelques secondes après la défaite (1-2) des siens contre le Real Madrid, Marc-André ter Stegen ne pouvait pas cacher sa déception, qui plus est dans une rencontre où les Culers auront mené au score. «C’est une déception parce que nous avons joué un bon match tout au long du match et à la fin, ils ont marqué le deuxième après un rebond, ils n’avaient pas besoin de grand-chose pour marquer et aujourd’hui cela s’est encore vu», a ainsi assuré le portier allemand avant de poursuivre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 28 11 15 9 1 1 23 8 3 Barcelone 24 11 11 7 3 1 23 12

«D’une manière générale, nous étions un peu juste pour le match mais ce n’est pas une excuse, nous avions tous les atouts en main et nous n’avons pas su conserver le résultat». Avec ce résultat, le Barça reste 3e et voit le Real Madrid s’envoler, quelque peu, en tête de la Liga. Avec 28 unités, les Merengues sont, en effet, au coude-à-coude avec le surprenant Girona.