Le FC Barcelone a fait une croix sur 250 M€, les trois grands favoris du Golden Boy

L’offre XXL refusée par le Barça

Joan Laporta, président du Barça, s’est confié à propos certains sujets liés au Barça. Le président barcelonais a confirmé avoir reçu une offre XXL pour Lamine Yamal. « On est venu essayer de m’acheter Lamine Yamal pour 250 millions d’euros, mais j’ai dit non », a tout simplement expliqué le patron du FC Barcelone, sans préciser de quel club venait cette offre. Pour rappel, la valeur marchande du joueur a été augmentée de 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Il est déjà valorisé au prix de 150 millions d’euros.

Lamine Yamal favori

Pour Marca, Lamine Yamal est le grand favori pour remporter le Golden Boy, succédant à Jude Bellingham. Il a fait sensation avec ses performances en club et en équipe nationale, notamment après son exposition au Championnat d’Europe. Dans le Golden Boy Football Benchmark, un indice basé sur la performance des jeunes du Golden Boy, Lamine Yamal occupe la première position du classement avec 94,6 points. Derrière lui apparaissent des noms tels que João Neves (93,0), Zaïre-Emery (90,8) ou Alejandro Garnacho (89,5). À ce score, il faudra ajouter le vote de 50 journalistes experts, qui sera décisif.

À lire

Thomas Tuchel fait déjà débat

Thomas Tuchel fait déjà débat avec une première grande décision. L’Allemand fait déjà face à une potentielle dispute entre club et pays avant même de débuter officiellement le 1er janvier. La Fédération anglaise envisage d’organiser deux matches amicaux aux États-Unis en juin, après la fin de la saison de Premier League, mais juste avant la Coupe du Monde des clubs. Cela pourrait créer des tensions avec des clubs comme Chelsea, Manchester City et le Bayern Munich, dont les joueurs clés, comme Harry Kane et Jude Bellingham, seraient confrontés à un calendrier très chargé. Tuchel a reconnu la complexité de la situation en plaisantant : «il nous faut plus de matchs! ».